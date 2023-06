Baby van 16 maanden overlijdt in crèche, onderzoek wijst op natuurlijk overlijden

IN BEELD: Vraag om open zwemwater klinkt luider dan ooit: wel 1.000 deelnemers aan ‘Dobberdag’ in het Houtdok

Stralende zon, warm, ideaal weer voor een frisse duik. Maar in Gent kan je daar - in de buitenlucht - nergens anders voor terecht dan in de Blaarmeersen. Al jaren wordt geijverd om van het Houtdok een zwemdok te maken, maar dat lijkt er maar niet van te komen. Dobberdag is een ludiek protest.