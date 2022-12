AZ Maria Middelares ontslaat verpleegkundige na racistische commentaar op Facebook “Dit druist in tegen al onze waarden en normen”

Gent Dieselwa­gens vanaf 2031 verbannen uit la­ge-emissiezo­ne, Gentse socialis­ten ontstemd: “Deze beslissing is onaanvaard­baar”

Vanaf 2031 zijn dieselwagens niet langer welkom in de lage-emissiezones van Antwerpen en Gent. Vanaf 2035 volgen ook wagens op benzine. Die timing lokt meteen reactie uit in de Gentse politiek. “Eigenlijk zegt de Vlaamse regering: trek uw plan of betaal u blauw”, aldus Joris Vandenbroucke (Vooruit).

