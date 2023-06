AZ Jan Palfijn en AZ Sint-Lucas volgen parkeerbeleid van UZ Gent niet, Maria Middelares overweegt het wel. “Maar allemaal zetten we actief in op meer fietsen”

Personeel van het UZ Gent dat binnen een straal van 3 kilometer rond de ziekenhuiscampus woont, mag voortaan niet meer gratis parkeren in het ziekenhuis. Die maatregel zal in de toekomst uitgebreid worden naar 5 kilometer, al blijven uitzonderingen mogelijk. Een drastische maatregel, die bij de ziekenhuizen Jan Palfijn en Sint-Lucas niet aan de orde is. Het AZ Maria Middelares, waar de parkeerdruk ook hoog is, zegt niet onmiddellijk neen.