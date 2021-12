Axelle en Quinten zijn de nieuwste bewoners van het smalste huis van Gent: “Meer dan drie mensen tegelijk uitnodigen gaat niet”

Gent Gent scoort bij Gault & Millau: beste sommelier, beste gas­tro-bi­stro, en liefst 61 vermeldin­gen

De nieuwste editie van de Gault & Millau, de jaarlijkse culinaire gids, is duidelijk fan van de Arteveldestad. Dat is ooit anders geweest, maar nu zijn er liefst 36 zaken in Gent die een score van 12 of meer op 20 krijgen, met de rand rond Gent erbij zijn dat zelfs 61 restaurants. Ook de sommelier van het jaar is een Gentenaar, en de beste gastro-bistro heeft ook postcode 9000. En dat in - alweer - een coronajaar.

13 december