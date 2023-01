AVS op randje faillissement: regionale zender vraagt bescherming tegen schuldeisers

GentDe regionale zender AVS zit opnieuw in slechte papieren. De vzw boven het bedrijf heeft bescherming gevraagd tegen haar schuldeisers.

In 29 oktober 1988 was AVS de eerste regionale zender in Vlaanderen die een nieuwsuitzending op televisie bracht. Maar sinds vorige week woensdag hangen er donkere wolken boven het bedrijf. AVS vroeg bescherming gevraagd tegen haar schuldeisers. Concreet krijgt de zender nu zes maanden de tijd om orde op zaken te stellen.

Of dat zal lukken, is nog maar de vraag. De problemen bij AVS komen immers niet uit de lucht gevallen. In 2008 liep er al eens een onderzoek naar misbruik van vennootschapsgoederen. Het afgelopen jaar vertrokken er bij de zender vijf vaste medewerkers. Ook werden de lonen van het personeel een tijdlang niet betaald.

AVS brengt regionaal nieuws uit de regio Meetjesland, Gent en de Vlaamse Ardennen. In 2015 was er sprake van een fusie met TV Oost die moest leiden tot één Oost-Vlaamse tv-zender. Maar die gesprekken sprongen af. TV Oost was vragende partij, maar AVS-oprichter Bertram De Coninck hield de boot af.

