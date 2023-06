Auto’s botsen op Antwerpsesteenweg, bestuurders lichtgewond

VDAB, OCMW of spoed­dienst? Wijkgezond­heids­cen­tra maken jongeren wegwijs in het kluwen met spelletje: “Ik wist zelfs niet dat er een huisarts van wacht was”

Als je buikpijn hebt, ga je dan naar de huisarts of de spoeddienst? En in het weekend? Wat als je ook nog werkonbekwaam wordt? 't Is voor niemand simpel om goed je weg te vinden in de verschillende diensten, dus is er nu een spel om jongeren ‘wegwijs’ te maken. Zo staan ze later extra stevig in hun schoenen.