Autodief wordt op heterdaad betrapt, waarna hij eigenaar van wagen achterna loopt met koevoet

De man diende zich voor vier tenlasteleggingen te komen verantwoorden in de rechtbank: poging diefstal, bedreiging, het dragen van een wapen en het illegaal verblijven in ons land. Afgelopen jaar werd hij op heterdaad betrapt terwijl hij probeerde in te breken in een wagen. De eigenaar sprak hem hierop aan, maar beklaagde zich dat al snel.