Auto rijdt in op vier fietsers in Lembeke: man van 78 overleden

Gent Feestenlo­ca­tie Sint-Barbara getest en goedge­keurd: “Volgend jaar doen we dit op­nieuw”

18 juli Dit weekend zijn de Gentse Feesten in de Minard op gang geschoten. Ook de buitenlocatie op Sint-Barbara in de Savanstraat is in gebruik genomen, en die is meteen goed bevonden. “Dit is het begin van een mooi huwelijk", zegt Nathalie De Neve, directeur van de Minard.