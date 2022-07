Auto geklemd tussen twee vrachtwagens op R4 in Zelzate: rijbaan afgesloten richting Gent-Zeehaven

Gent ‘Aan de bak in den bak’: Gentse gevangenis voert versnelde aanwer­vings­pro­ce­du­re in wegens personeels­te­kort

Het gevangeniswezen is een van verschillende overheidsdiensten die kampt met een personeelstekort. Eén van de problemen blijkt de lange selectieprocedures, die ervoor zorgt dat veel geschikte kandidaten in de loop van de procedure al op en ander aanbod uit de private markt ingaan. De regering werkte nu een tijdelijke maatregel uit. Concreet betekent dit dat kandidaten voor vacatures nog deze zomer aan de slag kunnen. In de Gentse gevangenis staan er 13 functies open.

