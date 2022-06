Auto gaat over de kop op Brusselsesteenweg

Ledeberg Nieuwe parkeerto­ren Ledeberg blinkt in de eerste week vooral uit in... leegstand

De parkeerdruk in Ledeberg is hoog, naar de opening van de parkeertoren naast de B401 werd dan ook reikhalzend uitgekeken. Of dat dacht men toch. Want de parking werd in z’n eerste week nauwelijks gebruikt. Op het gelijkvloers waren wel altijd auto’s te zien, op de eerste verdieping een paar eenzaten. De andere verdiepingen bleven vooral leeg.

9 juni