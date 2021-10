Auto belandt in gevel van dierenarts in Drongen na slippartij

Gentbrugge Ongeval met bromfiet­ser (16) in Gentbrugge: slachtof­fer niet langer in levensge­vaar

1 oktober Op de Brusselsesteenweg in Gentbrugge is vrijdagmiddag een ongeval gebeurd. Een personenwagen veroorzaakte er een aanrijding met een brommer ter hoogte van de Bruiloftstraat. De bestuurder van de brommer (16) werd met een hoofdwonde afgevoerd naar het ziekenhuis en was een tijd in levensgevaar.