Auteurs lezen voor in het zwembad, of in de Opera: voorleesmarathons geven voorproefje Boon-literatuurprijs

De uitreiking van de Boon voor Literatuur vindt dit jaar plaats op donderdag 30 maart in Gent. In aanloop naar daarvan trekt De Krook op zaterdag 4 maart de stad in om de genomineerde titels aan iedereen voor te stellen tijdens een voorleesmarathon. Daarnaast is er ook een debatavond over literaire prijzen, een Paarse Zetellezing met Sanne Rooseboom en werken heel wat scholen met de genomineerde kinder- en jeugdboeken.