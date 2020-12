Aurelie getuigt over de wanhoopsdaad van haar man toen zij zwanger was: “Hij voelde zich verantwoordelijk voor zijn gezin en zijn werknemers”

Gent Vier kerstekind­jes geboren in Jan Palfijn: “Leuk, maar Olivia is gezond en dat is het allerbe­lang­rijk­ste”

25 december Terwijl in de andere Gentse ziekenhuizen één of zelfs geen kindjes geboren werden op Kerstmis, was het in Jan Palfijn alle hens aan dek. Maar liefst vier vrouwen zetten er een ferme zoon of dochter op de wereld. Zo ook Sofia Popowa (35). De kersverse mama, met roots in Rusland, woont samen met haar man Martin Kroon (38) vlakbij het Sint-Pietersstation. Iets voor half drie in de namiddag beviel ze van haar kerstekind Olivia.