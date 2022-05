Atheneum Wispelberg bestaat 50 jaar: “We staan nog steeds open voor alle leerlingen, het is onze grootste troef”

GentFeest in de Wispelbergstraat komend weekend, want het Atheneum bestaat een halve eeuw. Coco Junior en journalist Hans Vandeweghe liepen er school, en genoten zo mee van de rugbyclub en vaardigheidsstages die de school op de kaart zetten. “We hebben toch wat palen in de grond gestampt”, klinkt het.

Het Atheneum Wispelberg bestaat 50 jaar, en dat mag gevierd worden. Gerrit De Neef, geschiedenisleraar op de school, was erbij van in het begin. “De school is opgestart als uitloper van de meisjesschool”, herinnert hij zich. “Maar nog meer als alternatief voor het provinciaal, het katholiek en het rijksonderwijs. Met de Wispelberg kreeg het stedelijk onderwijs haar eigen atheneum.”

De school is klein begonnen met een paar honderd leerlingen. In de jaren negentig was er een piek met bijna duizend scholieren, en nu lopen er nog zo’n zevenhonderd jongeren school. “Mee met de demografie en het talent van de directeur”, aldus De Neef. “Zo zijn er her en der mijlpalen te erkennen. Denk maar aan onze vaardigheidsstages in binnen- en buitenland, en het ‘werk gezonde lucht’ waarmee we arbeiderskinderen de kans wilden geven om op skireis te gaan. Dat was ongezien in de jaren zeventig.”

De Wispelberg werd dan ook opgericht als een arbeidersatheneum. “Een vervolg van de armenscholen in de negentiende eeuw. Daarom waren we van in het begin zo laagdrempelig. Ook vandaag nog staan we open voor alle leerlingen, ongeacht hun afkomst, religie, genderbeleving, enzoverder. Het is nog steeds onze grootste troef.”

Feest

Een troef die extra in de kijker zal gezet worden dit weekend. Alle huidige en oud-Wispelbergers kregen een uitnodiging om herinneringen op te halen en rond te dwalen in de schoolgebouwen. Vanaf 16 uur is er koffie met taart, om 19 uur barst het feest los. Of oud-leerlingen Coco Junior en journalist Hans Vandeweghe erbij zullen zijn, is niet geweten.