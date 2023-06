Astrid wil 135.000 euro inzamelen voor een ‘staprobot’ voor het UZ Gent: “Dochter Ella én andere kinderen kans geven weer te lopen”

Beleefd zijn, kost niks... Dus vragen bordjes in parking Vrijdag­markt plots om een ‘aub’

Het nieuwe parkeersysteem in Gent, waarbij de nummerplaat gescand wordt en je dus géén ticket meer krijgt, is nog steeds niet bij iedereen ingeburgerd. Dus heeft de stad in de parkeergarages nu bordjes gehangen waarop het nog eens uitgelegd staat. Alleen kon die oproep best wat beleefder, vond iemand blijkbaar.