Assistent UGent die studente examenvragen wou verkopen voor seks, krijgt toch sanctie

De studente reageert tevreden op de sanctie. De assistent moet onder meer een cursus volgen, maar verder wordt niet over de sanctie gecommuniceerd. “Ik ben natuurlijk blij dat er nu eindelijk een uitspraak is, al vond de universiteit niet dat er genoeg bewijs was voor seksueel overschrijdend gedrag, dat vind ik jammer”, klinkt het. De assistent is dus gesanctioneerd omdat hij zonder toestemming een foto van de jongedame had genomen en omdat hij examenvragen probeerde te verkopen.

Even terugspoelen naar 2020: een studente wordt gecontacteerd door een assistent uit één van haar lessen. Hij stuurt een foto door, en het gesprek krijgt al snel een ongepaste toets. Hij bood aan om examenvragen voor haar te stelen, maar dan moest ze wel iets in ruil geven. “How would you pay for that kind of information? Let me tell you, my price isn’t cheap”, luidde de boodschap. “In mijn ogen betekende dat zoveel als: examenvragen in ruil voor seks”, aldus de studente informatica.