ASSISEN. Martine H. (55) sloeg zwakbegaafde zus met hamer op het hoofd en dwong haar om haar braaksel op te eten: “Ze maakte me nerveus”

Dertig jaar cel, dat is de maximumstraf die Martine H. (55) uit Ronse boven het hoofd hangt wegens het jarenlang folteren van haar zwakbegaafde zus. Het is opmerkelijk dat de zaak naar assisen is doorverwezen, want er is geen dodelijk slachtoffer. Francis Clarysse, woordvoerder van het Gentse parket-generaal verduidelijkt dit: “Op foltering staan straffen tussen tien en vijftien jaar. In dit specifieke geval gaat het om foltering van een persoon die door zijn lichaams- of geestestoestand niet bij machte is om in het onderhoud te voorzien. In dit geval wordt doorverwezen naar het hof van assisen.”