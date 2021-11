ASSISEN LIVE. Vandaag start het proces tegen Christel Troffaes (60) voor de moord op haar echtgenoot Dirk Zegers (65)

Gent De Kijk van Kurt: “Op naar een saai en koud eindejaar”

Vorige week vertelde ik u in dit stukje dat ik een kaars zou branden voor de Zesdaagse. Ik maak mezelf wijs dat mijn gebaar heeft geloond. De Zesdaagse kon gewoon doorgaan tot het einde en we kregen na zes spannende koersdagen zelfs een Oost-Vlaamse winnaar. Ik had ook kaarsen moeten branden voor de Winterfeesten, het eindejaarsvuurwerk en de nieuwjaarsreceptie, blijkt nu. De gezelligheid van die evenementen moeten we nog maar eens ontberen door corona. Zelfs de Sint mocht met zijn stoomboot rechtsomkeert maken, ook zijn intrede werd door de stad verboden. Brave kinderen of niet. Niet dat ons stadsbestuur schuld heeft aan die vierde coronagolf natuurlijk. De cijfers zijn wat ze zijn en de ziekenhuizen kreunen. Heel wat Gentenaars wijten een deel van die cijfers aan de opeengepakte mensenmassa’s tijdens het Lichtfestival en misschien hebben ze daar een punt. Volgens Marc Van Ranst was er geen virusje aan de lucht omdat alles in openlucht plaatsvond. Dat alle nu geannuleerde evenementen ook buiten zouden hebben plaatsgevonden, blijkt niets ter zake te doen. Ik wil het voor één keer een heel klein beetje opnemen voor het stadsbestuur. Zij hebben tot het laatste moment gehoopt en geijverd om alles te laten doorgaan. De federale overheid kan daarentegen naar mijn respect fluiten. Zij laten in theorie alles toe maar leggen regels op die onmogelijk kunnen worden nageleefd. Het gevolg daarvan is dat er massaal festiviteiten gecanceld worden en dat al diegenen die daardoor hun inkomen verliezen naar een tegemoetkoming kunnen fluiten. Standhouders, horeca-uitbaters, artiesten en organisatoren vechten alweer tegen het faillissement. Het zijn die mensen die het leven voor ons extra aangenaam maken. Het zijn die mensen die door het slap beleid van de overheid alweer in de steek worden gelaten.

24 november