ASSISEN GENT. Volksjury veroordeelt Said Subhan Khawri (21) tot 28 jaar cel na dodelijke steekpartij: “Beklaagde heeft op geen enkel moment berouw getoond”

Haven/Oostakker Schroot­hoop aan de haven vat vuur, onzeker wanneer brand definitief zal geblust zijn

22:52 Op het bedrijf Cometsambre in de Farmanstraat in de haven van Gent is donderdagavond een schroothoop in brand gevlogen. De reden van de brand is nog niet gekend, maar vermoedelijk zal er lang moeten geblust worden.