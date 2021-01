ASSISEN GENT. Volksjury veroordeeld Said Subhan Khawri (21) tot 28 jaar cel na dodelijke steekpartij: “Beklaagde heeft op geen enkel moment berouw getoond”

GentGeen 24 maar 28 jaar cel. Het verdict van de volksjury tijdens het assisenproces van de 21-jarige Said Subhan Khawri is donderdagavond zwaarder uitgevallen dan wat eerder werd gevorderd door het Openbaar Ministerie. De beklaagde werd schuldig bevonden aan doodslag nadat hij in 2019 een Afghaanse man met verschillende messteken om het leven had gebracht.