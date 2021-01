ASSISEN GENT. Said Subhan Khawri (21) schuldig bevonden aan doodslag door volksjury, procureur-generaal vordert 24 jaar cel

Gent “Sluit de scholen nu en geef les in de zomer”: Gentse schooldi­rec­teur heeft het gehad met ‘het opofferen van leerkrach­ten’

27 januari “Ja, de scholen zijn de motor van de pandemie. Mag dat nu eindelijk gezegd worden? Hoe wij moeten werken, dat is niet veilig. Er is maar één oplossing. Sluit de scholen, nú. En haal die lesweken in in de zomervakantie.” Het lijkt een wanhoopskreet, maar directeur Gwen Moerman is boos, razend bijna. “Het gaat steeds over het belang van de kinderen, maar de leerkrachten dan? Wij zijn kanonnenvlees, en de overheid doet niks voor ónze veiligheid.”