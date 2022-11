Artuur (21) laat ‘blind’ permanente tatoeage zetten tijdens kunstenfestival: “Ik zag de oproep via Facebook en voelde me meteen aangesproken”

Heel wat enthousiasme, maar toch ook wat nervositeit op donderdagochtend in bibliotheek De Krook. Op het gelijkvloers werd een tijdelijke tattoo-studio ingericht. Artuur Maertens, een 21-jarige student, tekent een toestemmingsformulier. Pas daarna – weken nadat hij toestemde om een tattoo te laten zetten in de bibliotheek – krijgt hij het ontwerp te zien dat zo meteen op zijn lijf komt te staan. Hij kan nog weigeren als hij wil, maar het is een duidelijke ‘ja’. De grootte en de plaats mag hij ook nog beslissen, de rest is uit zijn handen.

“De afgelopen acht edities van ons festival namen kunstenaars de publieke ruimte in”, vertelt Timon Van De Voorde, mede-organisator van kunstenfestival TUMULTINGENT. “Deze keer laten ze sporen achter op de Gentenaars zelf.” Negen kunstenaars kregen de afgelopen maanden de opdracht om een tatoeage te ontwerpen. Enkele weken geleden werd een oproep uitgestuurd om huidgenoten te vinden: personen die het zagen zitten om het ontwerp in hun lijf te laten prikken, zonder te weten hoe het eruit ziet.

“We hebben niet minder dan 323 inschrijvingen gekregen”, vertelt Timon. “Van alle leeftijden: de jongste was 18, de oudste 75 jaar. Van mensen die al een hoop tatoeages hadden, tot mensen zonder tattoos. Een weerspiegeling van de stad dus.” Uit de hoop kandidaten selecteerde het team negen ‘huidgenoten’ – aangezien er maar negen ontwerpen waren. “Mensen die geloven in het festival, in de kunstenaar en in het specifieke project. Niet gewoon mensen die een gratis tatoeage wilden”, gniffelt Timon.

“Ik had de oproep zien passeren via Facebook en ik voelde me meteen aangesproken”, vertelt Artuur. “Ik had al drie tatoeages waardoor de stap minder groot was en ik ben graag met kunst bezig. De link met Gent vind ik ook heel tof.” Artuur zijn tattoo werd uitgetekend door grafisch ontwerper Benoit Vangeel (28), die zelf niet vies is van een paar tatoeages op zijn lichaam. “Ik werk heel vaak voor de cultuur- en dan vooral de muzieksector”, vertelt hij, vlak voordat de naald erin gaat bij Artuur. “Ik ontwerp heel veel platenhoezen, maar ik was meteen fan van het idee om een tatoeage te ontwerpen voor een levend canvas.”

Benoit vertrok vanuit de typografie van het woord ‘tumult’. “Dat heb ik zodanig grafisch bewerkt dat het een tribal tattoo is geworden, iets wat ik heel veel tekende als kind.” Doenbaar ook voor ervaren tattoo-artiest Nick De Rudder – artiestennaam Nickskin – van studio Noir . “Het gebeurt wel vaker dat mensen gewoon binnenwandelen bij ons en impulsief een tattoo laten zetten. ‘Walk-ins’ heet dat. Maar dit is toch anders. De walk-ins kunnen nog kiezen uit een boek met ontwerpen, hier beslist de kunstenaar. En dan is er nog de locatie: ik heb nog nooit een tatoeage gezet in een bibliotheek.”

Na Artuur komen er nog acht andere ‘huidgenoten’ een tattoo langs, verspreid over drie dagen. Ze krijgen ontwerpen van Bert De Geyter, Corbin Mahieu en Lauren Bouden, Sofie Decleene, Shervin Sheikh Rezae, Remy debb, Noa Verborgh, Maya Wuytack en Simon Verougstrate aangemeten. De tattoo-artiesten van NOIR worden nog afgelost door hun collega’s van Studio Klinik en Bodydesign. “De komende dagen verzamelen we ook huidverhalen, in een gezellige cabine naast de mini-studio”, zegt Timon van TUMULTINGENT nog. “Daar kan je het verhaal vertellen achter jouw tatoeages of maagdelijke huid.” De Krook is de komende dagen dus meer dan alleen een plek waar je boeken kan lezen, ontlenen, studeren en brunchen.

