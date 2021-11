Artsen Jan Palfijn steunen collega die van ‘vergiftiging’ beschuldigd werd, en sturen motie van wantrouwen naar directie: “Hij is geschorst zonder dat hij ook maar gehoord werd”

De dokter in kwestie heeft een behoorlijke staat van dienst in het ziekenhuis. Dat de directie hem met onmiddellijke ingang schorste zonder hem zelfs gehoord te hebben, is in het verkeerde keelgat geschoten. De Medische Raad eist nu dat die schorsing onmiddellijk ongedaan gemaakt wordt. In afwachting daarvan worden alle belangrijke vergaderingen met de directie geboycot. De arts in kwestie is immers terug op vrije voeten in afwachting van verder onderzoek, en kreeg daarbij geen verbod opgelegd om zijn beroep uit te oefenen.