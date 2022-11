Artistiek directeur van Stedelijk Museum voor Actuele Kunst in Gent pleit voor dialoog met klimaatactivisten

Midden oktober werd een schilderij van Van Gogh besmeurd met tomatensoep door twee activisten in The National Gallery in Londen. Twee weken later werd aardappelpuree tegen een schilderij van Monet gegooid in een museum in Potsdam. Enkele dagen geleden kreeg een schilderij van Klimt de volle lading in een museum in Wenen.

Philippe Van Cauteren gaf enkele weken geleden al aan dat hij zeker was dat er nog acties zouden volgen. Toch nam hij geen extra maatregelen om de werken in zijn museum te beschermen. Een betere tactiek volgens hem? Solidariteit. “We moeten ons als sector duidelijker uitspreken over de klimaatzaak”, zei hij toen. “Eigendom beschadigen is nooit een goed idee, maar de actievoerders hebben wel een punt. Het is absurd dat een waardevol schilderij zo goed beschermd en verzekerd is, terwijl het klimaat om zeep is. Ik stel voor: laten we erover in gesprek gaan, om te zien wat we samen kunnen doen.”