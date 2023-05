Artiestenmarkt verhuist naar de Korenmarkt: “Alles wat in het Feestenboekje staat, maar dan live”

Vroeger hadden de artiesten - en dan vooral die van de binnenspektakels - de openingsstoet van de Gentse Feesten om zichzelf in de kijker te zetten. Sinds die stoet is afgeschaft, is er Artiestenmarkt. Die gaat eind juni voor het eerst door op de Korenmarkt.