Armste Week mikt op 1 miljoen euro, en hoopt op gulle bijdrage van Rode Duivels. “De kansen die zij kregen, moet iedereen krijgen”

GentHet allergrootste solidariteitsinitiatief, dat vindt opnieuw plaats in Gent. Met de ‘Armste Week’ werd vorig jaar 140.000 euro verdeeld onder Gentse initiatieven die armoede bestrijden, dit jaar gaan de organisatoren voor 1 miljoen euro. Hun slotdag valt samen met de finale van het WK voetbal. “Wij roepen iedereen op om initiatieven op poten te zetten om geld in te zamelen, en we hopen dat de Rode Duivels de rest doen. #eenmiljoenaub.”

De Armste Week is een initiatief gegroeid vanuit het Gents Kunstenoverleg, maar intussen doet zowat de hele stad mee. Van Burgerplicht Gent tot CirQ, van Refu Interim tot het Gents solidariteitsfonds. Vorig jaar werd zo liefst 140.000 euro ingezameld, geld dat specifiek ging naar Gentse organisaties die strijden tegen armoede. Maar dit jaar mag en moet het meer zijn, vinden de organisatoren. “We zijn ervan overtuigd dat dat kan, omdat de Gentenaars nog veel ‘solidairder’ zijn dan ze zelf denken", klinkt het. “Daarom organiseren we op 18 december, de slotdag van de Armste Week, het WK Solidariteit. En dat is toevallig ook de dag van de WK finale.”

#eenmiljoenaub

Zoveel toeval, dat kon niet onbenut blijven. “We hopen dat de Rode Duivels het gat tot 1 miljoen euro toe rijden”, zegt Stefaan De Winter. “En we menen dat ook echt. Niet perse omdat die mannen veel geld hebben, wel omdat zij de kansen gekregen hebben om dat te doen. Er is in Gent een massa kinderen dat niet eens naar een voetbalclub kan, omdat hun ouders geen voetbalschoenen kunnen betalen. Onze Rode Duivels hebben enorm veel talent, maar de ze hebben ook de chance gehad om dat talent te kunnen ontwikkelen. Die chance verdient iedereen, toch?” En dus wordt de hashtag #eenmiljoenaub gelanceerd, en zal met ludieke filmpjes geprobeerd worden om via social media effectief de Rode Duivels te bereiken, en te overhalen om effectief hun bijdrage te doen. “En onze sterspeler is nog van Drongen ook, het kan niet misgaan eigenlijk. Hij kan de assist geven naar die 1 miljoen. Hoe schoon zou dat zijn?”

Maar daarnaast wordt vooral gerekend op de solidariteit van de Gentenaars. “We roepen iedereen op om acties op poten te zetten", zeggen Frederik Sioen en Amani El Hadda van het Gents Kunstenoverleg. “Van soepverkoop tot schijt-je-rijk, van tombola tot quiz, alles kan en mag, als het maar opbrengt. Alle acties kunnen worden geregistreerd op onze website, elke euro is welgekomen. Ook bedrijven en organisaties mogen meedoen, vorig jaar hebben onze Buffalo’s bijvoorbeeld t-shirts geveild.”

Eten tegen armoede

Daarnaast roepen we ook alle horecazaken op om mee te doen met ‘La Grande Bouffe’. Dat is een initiatief waarbij afhaalmaaltijden worden aangeboden aan 20 euro, geld dat integraal naar de Armste Week gaat. “Vorig jaar waren vooral cultuurhuizen zoals NTGent en Vooruit, en ook de buurtcentra daarbij betrokken", zegt Sioen. “Nu hopen we dat ook de horeca mee op de kar springt.” La Grande Bouffe bracht vorig jaar 40.000 van de 140.000 euro op. De slotdag op 18 december gaat door in de Chinastraat.

De Armste Week, van 12 tot 18 december in Gent. Het geld van de Armste Week gaat naar Gentse armoedeinitiatieven, die het besteden waar de nood het hoogst is. Alle info en acties registreren op www.dearmsteweek.be.

