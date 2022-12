Armste Week in Gent gaat vandaag van start, ontdek hier hoe ook jij kan helpen

GentGent is sinds vandaag en nog tot en met zondag 18 december in de ban van de Armste Week. Dat initiatief zamelt geld in voor Gentse armoede-organisaties. Het zijn allemaal Gentse spelers, organisaties, kunstenaars en artiesten die de handen in elkaar slaan om het initiatief op poten te zetten. “En met dank aan de Rode Duivels zamelen we dit keer een miljoen euro in”, klinkt het stellig.

Vorig jaar zamelde de Armste Week 140.000 euro in. Deze derde editie willen de organisatoren daar graag los over gaan. Met het ingezamelde geld kopen vrijwilligersorganisaties voedsel, medicatie, kledij, schoolbenodigdheden en waar mogelijk verlenen ze ook steun bij het betalen van huur of energiekosten. De actie #eenmiljoenaub, in de hoop dat de Rode Duivels effectief met geld over de brug komen, is uiteraard een leuke spielerei. Maar de actie is dat niet. De armoede in Gent stijgt en daar kunnen we samen iets aan doen. En meedoen is makkelijker dan u denkt.

* La Grande Bouffe - want eten doen we allemaal

Er worden 4.000 maaltijden klaargemaakt op 35 afhaalpunten. Van 12 tot en met 19 december kun je maaltijden bestellen bij een van de deelnemende cultuurhuizen, buurtcentra, horecazaken... Voor 20 euro heb je een maaltijd. Het geld gaat naar de projecten ondersteund door Armste Week. Bekijk de afhaalpunten van Nieuw Gent tot Oostakker op www.dearmsteweek.be/la-grande-bouffe. En doe het snel, want een aantal punten zijn nu al uitverkocht. Als alles weg is, is er al 80.000 euro ingezameld.

* De Armste veiling - voor elk wat wils

Een origineel kerstcadeau nodig? Kijk even bij de Armste Veiling. Voor elk budget is er wel iets te vinden. En hoe meer u geeft, hoe beter. Een kunstwerkje van Michaël Borremans of Berlinde De Bruyckere? Een huiskamerconcert van Kurt Burgelman, Die Verdammste Spielerei of Lieven Tavernier? Een etentje met Pascale Platel en Stephanie D’Hose of met Ignaas De Visch en Jean Paul Van Bendegem? Een topwerk van onze huisfotograaf Wannes Nimmegeers? Of zelfs de Wereldbeker? Het kan allemaal. Bieden kan tot zondag 18 december 20 uur op artauction.online.

* Verkoopstand op de Gentse Winterfeesten

De hele week verkoopt de Opperdekenij allerlei leuks in een van de chalets op de Gentse Winterfeesten, meer bepaald de chalet tegen de Sint-Baafskathedraal, aan de kant van de Kapittelstraat. Gentenaars die zelf iets kleins willen (laten) verkopen, kunnen ook daar terecht.

* Feesten - dat doen we toch allemaal graag?

Op 18 december is er een groots slotevent met ‘final party’ in de Chinastraat. ‘s Middags is er al een wereldkeuken-buffet, waar je nog een laatste keer kunt boefen voor het goede doel, in de namiddag is er ‘De Armste Kinder Party’, Lady Linn laat je kerstliedjes meezingen, er is Eritrese koffie en er zijn pannenkoeken van Gwenola en een kerstbazaar. Om 20 uur wordt het eindbedrag van De Armste Week bekendgemaakt tijdens de Final Countdown met Dries Heyneman en DJ Fredo.

Volledig scherm La Grande Bouffe vorig jaar: Evelyne Huughe (Gents Solidariteitsfonds) en Frederik Sioen (Gents Kunstenoverleg) scheppen soep aan het NTGent © Sofie Van Waeyenberghe

* Nog meer feesten

Niet vrij op 18 december? Geen probleem, er is ook nog de knalfuif ‘Nightlife 9000 United tegen Armoede’ op 23 december in de Balzaal van de Vooruit. Wat gebeurt er als Kompass, Funke, Charlatan, VierNulVier, Amigo & Yalla Soundsysteem een feestje geven? Inderdaad... je krijgt een spetterende line-up! Deze party voor armoedebestrijding in Gent wordt hét orgelpunt van De Armste Week. Wees er snel bij, kaartjes (vanaf 15,90 euro) zijn beperkt en enkel verkrijgbaar op www.dearmsteweek.be.

* Acties van honderden Gentenaars

Van soepbedeling over kerstmarkten tot kerstdecoratie maken, van postkaartenverkoop tot solidariteitsradio van Urgent, een solidariteitsquiz, de Fair Pay Cup van Sportaround, een VierOpEenRij-tornooi en nog meer, honderden Gentenaars en verenigingen doen hun duit in het zakje. Steun hen of doe mee.

* Livestream

De derde editie van De Armste Week betekent ook de derde editie van CIRQ TV, dit jaar zelfs op AVS regionale televisie, vier dagen lang, telkens van 13.30 tot 16.30 uur en daarna op de website. Gentse gasten, muziek, grappen en grollen. Amusement verzekerd dus.

* Doe gewoon een gift - en hoop dat de Rode Duivels hetzelfde doen

Ook dat kan gewoon op www.dearmsteweek.be.

