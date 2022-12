Armste Veiling brengt 29.500 euro op, nog groots verenigd nightlive-event op 23 december

Of de 140.000 euro van vorig jaar geëvenaard zal worden, valt af te wachten. Iedereen voelt de energie- en andere crisissen, wat het voor velen moeilijk maakt om nog iets te doen voor het goede doel. De spelers van de nationale ploeg van Marokko hebben beslist om àl het geld dat ze verdienden met het WK-tornooi te schenken aan gezinnen en kinderen in armoede in hun land. De Rode Duivels lieten vooralsnog niks horen. Of zoals Stefaan De Winter zo plastisch omschrijft: “De zes nullen hebben we al. We zijn op zoek naar de 1 ervoor.”