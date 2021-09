Architectuurstudent Jente (19) kocht het ‘goedkoopste huis van Gent’: “Zoveel licht en zo ruim, van de voorgeschiedenis wist ik niets af”

Het is geen geheim dat de huizenprijzen in Gent niet mals zijn. Een woning vinden voor minder dan 200.000 euro is een lastige klus tegenwoordig. Daarom sprong de woning in de Victor Frisstraat, in het hart van de Gentse Rabotwijk, er zo uit. Begin vorig jaar werd het rijhuis voor amper 45.000 euro te koop gezet. “Met de bedoeling om de prijs nog wat op te krikken”, gaf notaris Dirk Delbaere, die de verkoop op zich nam, toen aan. De woning was zo goedkoop omdat ze zich in erg slechte staat bevond. Het huis had tien jaar leeg gestaan en was in tussentijd gekraakt. Binnen was het een rommeltje. Het was zelfs zo erg dat kandidaat-kopers het pand tijdens de kijkdagen moesten bezoeken op eigen risico.