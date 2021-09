ArcelorMittal investeert 1,1 miljard euro in Gentse staalfabriek: Vlaamse CO2-uitstoot daalt met vier procent

Gent Nieuwe stap in strijd tegen sluikstor­ten: Gent gaat huisvuil­zak­ken per stuk verkopen

8:30 “Niet iedereen heeft de middelen om meteen een hele rol huisvuilzakken te kopen.” Dat stel Anneleen Van Bossuyt (N-VA). Zij stelt voor om voortaan ook huisvuilzakken per stuk te verkopen, in de hoop daarmee de alarmerende sluikstortcijfers terug te dringen. Schepen Bram Van Braeckevelt (Groen) deelt dat idee. “Maar de zakken per stuk verkopen gaan we niet in de private handel doen, er zijn teveel namaakzakken.”