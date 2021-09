ArcelorMittal investeert 1,1 miljard euro in Gentse staalfabriek, Vlaamse CO2-uitstoot daalt jaarlijks met vier procent

GentStaalreus ArcelorMittal ondertekende vandaag een intentieverklaring met de Belgische en Vlaamse regering om de de komende jaren 1,1 miljard euro te investeren in de verduurzaming van haar staalfabriek in Gent. Het moet één van de grootste klimaatinvesteringen ooit zijn in ons land.

Met het geld bouwt ArcelorMittal een zogenaamde DRI-installatie. Die voorziet twee elektrische ovens van 2,5 miljoen ton aangepast ijzer. In het verleden werd de bouw van zulke installaties als té duur gezien. Concreet wordt er gebruik gemaakt van aardgas in plaats van cokes om ijzererts te smelten. De multinational omschrijft de investering als “een vlaggenschip in haar duurzaamheidsstrategie”. Jaarlijks zal ArcelorMittal tot 3,9 miljoen ton CO2 minder uitstoten. Om het cijfer wat te kaderen: dat is zowat 4 procent van de totale CO2-uitstoot van Vlaanderen.

“ArcelorMittal Belgium heeft een passie voor duurzaamheid en circulariteit”; aldus CEO Manfred Van Vliergberghe. “We blijven daarom investeren en nieuwe projecten lanceren om koploper te blijven in de energie- en klimaattransitie. Dit project van 1,1 miljard euro is een belangrijke mijlpaal in ons decarbonisatieproces. De DRI-installatie en twee elektrische ovens zullen leiden tot een sterke daling van de CO2-uitstoot, terwijl de vernieuwde hoogoven zal bijdragen tot het recycleren van afvalhout en plastic die einde levensduur zijn.”

Klimaatneutrale samenleving

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) spreekt van een belangrijk signaal. “Dit ambitieuze project toont aan dat de industrie een cruciale partner is om tegen 2050 tot een klimaatneutrale samenleving te komen. Het wordt een van de grootste klimaatinvesteringen in België die ArcelorMittal zal verankeren in de Gentse regio, die werkgelegenheid garandeert en die koolstofarm en uiteindelijk koolstofneutraal staal zal leveren. Groen staal is nodig in de omschakeling naar 100% hernieuwbare energie. Wat goed is voor het klimaat, is goed voor de economie en voor iedereen.”

Quote Dit unieke project zal als voorbeeld dienen voor de rest van Europa over hoe klimaatneu­tra­li­teit kan worden bereikt. Tegelijk zorgt het voor de duurzame creatie van banen en versterkt het de concurren­tie­kracht van ArcelorMit­tal Gent Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw

Voorbeeld voor Europa

Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Hilde Crevits (CD&V) spreekt van een voorbeeld voor de rest van Europa. “Dit unieke project zal als voorbeeld dienen over hoe klimaatneutraliteit kan worden bereikt. Tegelijk zorgt het voor de duurzame creatie van banen en versterkt het de concurrentiekracht van ArcelorMittal Gent, ten voordele van het welzijn en de welvaart van Vlaanderen.”

Daar is ook Aditya Mittal, grote baas van ArcelorMittal wereldwijd, van overtuigd. “Dit is een voorbeeld van het soort transformationele verandering dat we willen en moeten doorvoeren om het traject van ArcelorMittal naar een staalproductie met netto nul CO2-uitstoot te versnellen.” Geert Van Poelvoorde, CEO van ArcelorMittal Europa, durft zelfs van een sleutelrol spreken. “Vanaf het begin heeft ArcelorMittal Belgium een sleutelrol gespeeld in de decarbonisatiestrategie van ArcelorMittal Europa. Met de aankondiging van vandaag blijft ArcelorMittal Belgium koploper op weg naar een staalproductie met netto nul emissies.”

Mooie toekomst

De investering is tot slot het bewijs dat ArcelorMittal blijft geloven in zijn Gentse vestiging. Vorige week was er even sociale onrust nadat de werknemers er het werk neerlegden omdat ze meer respect eisen voor hun inspanningen tijdens de coronacrisis. De directie kondigde daarbij aan te willen luisteren naar de grieven van de werknemers. “We gaan luisteren naar de bezorgdheden en in dialoog gaan. We moeten samen de toekomst van dit mooie bedrijf voorbereiden”, aldus communicatieman Jan Cornelis vorige week. Met deze nieuwe aankondiging weten we meteen wat Cornelis bedoelde met die toekomst.