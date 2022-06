Apotheek aan Dok Noord voorziet gratis zonnecrème voor passanten: “Maar liefst 1 op 5 Belgen ontwikkelt een vorm van huidkanker”

Gent Nog 33 dagen tot de start van de Gentse Feesten: “Openings­avond wordt welgemeen­de dankjewel voor wie ons rechthield tijdens corona”

De goesting is groot, het aftellen naar de Gentse Feesten is nu echt begonnen. Het officiële Gentse Feestenprogrammaboekje is te koop, de website staat online, en daarmee is dus het volledige programma bekend. Meest opvallend: de welgemeende dankjewel voor ‘al wie ons rechthield tijdens corona’ op de openingsavond, en dat is niet alleen de zorgsector.

