Antwerpse ondernemer (35) nog steeds in coma na incident op Gentse Feesten, daders nog niet gevat

Karin (56) verloor zoon Alyas en twee kleinkind­jes in Gentse woning­brand: “Ik nam een tattoo, zodat ze op mijn arm voor altijd naar de sterren klimmen”

Ze ziet af, maar probeert zich op te trekken aan de vele hartverwarmende steunbetuigingen. Op 12 juni stond de politie aan de deur van Karin (56) met het slechtst mogelijke nieuws: haar zoon Alyas was, net als zijn kinderen Joshua (4) en Lorina (9 maanden), omgekomen in een felle woningbrand in Gent. “Ik moet doorgaan, voor mijn twee andere kinderen. Ik heb geen andere keuze”, klinkt het strijdvaardig. De stille mars die midden augustus gehouden zal worden in Gent, verzacht de pijn.