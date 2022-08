Anti-abortus betogers niet welkom in Gent: “Jullie verspillen jullie tijd hier”

GENT Zomerscho­len helemaal herdacht, maar stoeltjes vullen blijft moeilijk: “Eens ze hier zijn, blijven ze komen. Maar het is geen kamp”

De zomerscholen: het antwoord van Vlaams minister voor Onderwijs Ben Weyts (N-VA) voor de leerachterstand. Na een eerste jaar dat op topsnelheid werd georganiseerd staat de zomerschool 2.0 in Gent steviger in de schoenen. We lopen mee in De Centrale, waar er véél rond muziek en taal wordt gewerkt. “Ook als we niet met taal werken, leren ze het”.

19 augustus