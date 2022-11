Anonieme zwerfvuilcontroleurs schreven al 186 mensen op, sigarettenpeuken zijn grootste probleem

GentGent heeft het gehad met sluikstorters en zwerfvuil, en zet daar zwaar op in. Sinds 1 april is er een ‘zwerfvuilbrigade’, met 7 anonieme controleurs die in dienst zijn van OVAM. Op bepaalde tijdstippen lopen die rond om sluikstorters op heterdaad te betrappen. Met succes, ze betrapte al 186 mensen, wat al tot 147 effectieve boetes leidde.

Zwerfvuil is niet enkel in Gent een probleem, en de aanpak ervan is overal even moeilijk. Daarom liet Vlaams minister Zuhal Demir een team van dertig ‘GAS-vaststellers’ opleiden. Die kunnen dus in heel Vlaanderen ingezet worden. Gent kreeg dit jaar 7 controleurs toegewezen, die op bepaalde tijdstippen op stap gingen door de stad. Ze dragen geen uniform, en zijn dus niet herkenbaar. Maar als ze iemand betrappen op het weggooien of achterlaten van rommel zoals blikjes, sigarettenpeuken of papiertjes, grijpen ze wel in. Manuel Gonzalez (Open Vld) wilde weten of het team, dat actief is sinds 1 april dit jaar, al resultaten heeft geboekt.

Dat blijkt effectief het geval te zijn. De stad mag de plaatsen aanduiden waar ze best op pad gaan. Dat zijn uiteraard gekende hotspots zoals de Gras- en Korenlei bij mooi weer en de Zuid. “Onze juridische dienst ontving tot op heden al 186 vaststellingen voor zwerfvuil op basis van artikel 1 bis van het politiereglement op de reinheid", zegt burgemeester Mathias De Clercq. “Daarvan werden er reeds effectieve 147 boetes van 120 euro opgelegd. De boetes die de zwerfvuilcontroleurs uitschrijven, moeten immers nog bevestigd worden door een bevoegde GAS-ambtenaar bevestigd worden. De effectieve boete valt dus later in de bus bij de overtreders.”

“Het overgrote deel van de uitgeschreven boetes is voor het weggooien van sigarettenpeuken. Onlogisch is dat niet, uit het ingezamelde zwerfvuil in Vlaanderen blijkt dat ongeveer de helft daarvan bestaat uit peuken. Een sigarettenfilter heeft 10 tot 15 jaar nodig om af te breken, en dan nog blijven microplastics in het milieu aanwezig. Ook voor dieren is dit gevaarlijk, als bijvoorbeeld vogels of honden dit opeten, kan dit hen erg ziek maken. Daarom belangrijk dat we hier ook sterk op blijven handhaven.” Naast sigarettenpeuken werden ook al boetes uitgeschreven voor het niet opruimen van hondenpoep en ook voor het niet bijhebben van hondenpoepzakjes, wat verplicht is voor wie met een hond wandelt.

