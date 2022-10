Animal Rights eist een onmiddellijk verbod op plezierjacht: “Dieren doden voor het plezier is monsterlijk”

De boodschap van Animal Rights is dan ook duidelijk. “Wij eisen een onmiddellijk verbod op plezierjacht. Doden voor het plezier, als hobby of als ‘sport’ is monsterlijk en heeft geen plaats in een samenleving waar er steeds meer aandacht is voor dierenrechten. In het sprookje dat de dieren geen pijn zouden lijden geloven we ook niet. Het tegendeel is waar. Zij ondergaan vaak een afgrijselijke doodstrijd.”