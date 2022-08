Anica (24) opent LGBTQ-vriendelijk kapsalon met genderloze prijslijst: “Je betaalt per uur”

Dat Amica dol is op Alice in Wonderland, dat kan ze niet onder stoelen of banken steken. Niet alleen vulde ze de muren van haar kapsalon met zelfgemaakte tekeningen uit het sprookje, ook de naam van het salon komt van daar. “In de film van Tim Burton zegt Alice tegen de hoedenmaker: you’re totally bonkers, but let me tell you a secret: they’re the best people. Vandaar de naam Hairbonkers.” Volgende maand komt er nog een reuze-versie van de lachende kat uit het kinderboek aan het plafond te hangen.