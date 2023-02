An (43) zamelt geld in nadat fiets van kansarm meisje (14) werd gestolen: “Ze heeft er jaren voor gespaard, zodat ze haar mama kon ontlasten”

Al drie jaar lang helpt An Van Wesemael (43) kansarme gezinnen. De zelfstandig relaxatietherapeute moest drie jaar geleden door corona verplicht de deuren sluiten. “Door een succesvolle oproep van een vzw die paaseieren regelde voor kansarme gezinnen ben ik zelf begonnen met gezinnen te helpen. Het aanvankelijk plan was om dit even te doen, maar drie jaar later doe ik het nog steeds.”

De voorbije jaren leerde An heel wat kansarme gezinnen kennen, waaronder ook dat van het veertienjarig meisje. Na jaren sparen kocht ze een nieuwe fiets, zodat ze haar mama kon ontlasten van het vervoer naar school of abonnementen. “Na amper twee maanden werd de fiets, die op slot stond in de fietsenstalling van het AZ Sint-Lucas, gestolen toen het meisje op bezoek was bij haar mama die vorige week in het ziekenhuis lag. Dit gezin kent al jaren vele tegenslagen, dus vond ik dat ik moest helpen. Zij kunnen door de vele kosten en ziekenhuisfacturen niet zomaar een andere fiets aanschaffen.” An startte intussen een crowdfunding. “Ik hoop op een fiets, superslot, tracker en een fietsverzekering. Hopelijk komt er iets fijn uit de bus. Sowieso wil ik alle mensen die hieraan meehelpen zo hard bedanken! Wat warm om onze samenleving zo tot leven te zien komen voor iemand die ze niet kennen. Ze doen dit niet voor mij, ik help gewoon, maar wel voor een fantastische meid met een hart van goud.”