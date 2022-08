Amper wagens te zien in parkeertoren van 5 miljoen euro: buurt kaart slechte bereikbaarheid aan

GentNa de parkeertoren in Ledeberg blinkt nu ook Het Getouw in de Bloemekenswijk uit in leegstand. Het parkeergebouw in de Bloemekenswijk opende twee maanden geleden de deuren. Maar van de bijna 500 plaatsen is er vaak géén enkele ingenomen. Nieuwe parkeertarieven moeten volgens mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) soelaas brengen.