Amper een jaar oud, maar al meer dan 150 gezinnen uit de nood geholpen met huisdier: “In veel gevallen is dat dier hun laatste houvast”

GentPeople4Animals, actief in vier Gentse wijken waar veel sociale hoogbouw is, bestaat een dik jaar. In die periode heeft de organisatie al meer dan 150 gezinnen geholpen met hun huisdier. Dat gaat van voeding voorzien als baasjes het financieel lastig hebben, tot een opvanggezin zoeken als er sprake is van een opname. “Huisdieren zijn vaak een ingang om de baasjes verder te helpen”, klinkt het.

“Iedereen heeft recht op een huisdier”, begint Elke D’Hollander overtuigd. Ze praat snel, vol overgave voor wat ze doet: kwetsbare mensen helpen om voor hun huisdier te zorgen. “In veel gevallen is hun hond, kat of vogel hun laatste houvast. Ze zien het zodanig graag dat ze hun eigen gezondheid op de achtergrond plaatsen. Onlangs hebben we een man moeten smeken om naar het ziekenhuis te gaan. Zijn been was zwaar aangetast, maar hij wilde zijn honden niet achtergelaten. Door twee keer per dag met zijn honden te gaan wandelen, hebben we hem toch kunnen overtuigen. Een dag later en ze hadden zijn been moeten amputeren.”

Elke heeft haar vzw een jaar geleden opgericht. Begin 2020 was ze al een voedselbank begonnen voor dieren. Baasjes kunnen er voeding halen voor hun dieren als ze het zelf financieel lastig hebben. “Meteen een schot in de roos, maar we merkten al snel dat de noden groter waren dan dat. Daarom voorzien we nu ook hulp als de factuur voor de dierenarts of de hondenkapper in de bus vallen. Zijn bewoners immobiel, dan zorgen we ervoor dat hun honden worden uitgelaten. Moeten ze opgenomen worden, dan zoeken we naar opvang, tot ze weer herenigd kunnen worden met hun huisdier.”

Weghalen? Niet de bedoeling

Het allerbelangrijkste voor de vrijwilligers van People4Animals, is dat de mensen hun huisdier kunnen houden, ook al bevinden ze zich in een erg precaire situatie. “Het is niet omdat je in armoede leeft of een andere problematiek hebt, dat je geen recht hebt op een huisdier. Wij gaan daarom nooit een huisdier weghalen. We hebben wel al eens voorgesteld aan een man om erover na te denken om zijn huisdier af te staan, omdat hij er volledig door zat, maar we gaan nooit dwingen. Het doel is net: er alles aan doen opdat baasjes hun huisdieren kunnen houden.”

Volledig scherm People4Animals komt ook tussen in de kosten voor dierenarts en onderhoud, indien de baasjes het financieel lastig hebben. © Wannes Nimmegeers

Om daarvoor te zorgen, werken de vrijwilligers van People4Animals steevast samen met straathoekwerkers en andere hulpkanalen. “Want het welzijn van een dier hangt samen met dan van het baasje. We zijn daar niet blind voor. Onlangs was er een jongen met een hond waarvoor we eten hadden gekocht, maar toen bleek dat hij niet in orde was met allerlei papieren. Dus hebben we hem verbonden met een gezondheidsmedewerker voor verdere hulp. We willen geen oogkleppen opzetten, maar we moeten wel onze grenzen stellen.”

“Ik moet Elke daar vaak aan herinneren”, pikt Ismail, straathoekwerker in het Rabot, in. “People4Animals zorgt voor de huisdieren, wij kijken dan verder voor de baasjes. Of omgekeerd: wij kennen mensen die hulp kunnen gebruiken, en spreken hen dan aan. Via hun huisdieren vinden we dan vaak een ingang om de mens erachter verder te helpen.”

Roodgloeiende telefoon

De vrijwilligers zijn het meest actief in vier Gentse wijken waar veel sociale hoogbouw is: het Rabot, Nieuw Gent, de Watersportbaan, en de Brugse Poort. In groot Evergem zitten ze ook, maar eigenlijk kan iedereen contact opnemen met de organisatie. “Onze telefoon staat niet stil tegenwoordig. We worden alsmaar vaker doorverwezen door straathoekwerkers, OCMW’s, ziekenhuizen, enzoverder”, zegt Elke. “Dat is heel wat werk voor een organisatie die uit amper zes vrijwilligers bestaat en geen subsidies krijgt. We krijgen regelmatig voeding gedoneerd en we verkopen zelfgemaakte spullen om de kas te spijzen, maar het begint toch krap te worden.” Donaties zijn dus meer dan welkom, net zoals mensen die willen inspringen als opvanggezin. Wie hulp nodig heeft, kan ook altijd bellen of mailen.

Meer info via people4animals@outlook.be of via Facebook. Doneren kan via het rekeningnummer BE04 7512 1105 1731.