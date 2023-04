Amper 10 graden en onophoudelijke regen, maar daar is de eerste zomerbar: “Met cocktails, tenten én een kachel”

Parijse sfeer in de Jan Breydel­straat: pannenkoe­ken en apero bij ‘Et Alors’. “Een terras waar de zon altijd schijnt”

‘Et Alors’. Zo zal de nieuwe zaak heten die half mei opent in de Jan Breydelstraat. Specialiteit: pannenkoeken in alle maten, vormen en smaken, en aperitief. Zaakvoerder Kaat Heirbrant houdt van de Parijse sfeer, en is dan ook dolgelukkig dat er een groot terras is, waar de zon de hele dag schijnt. “Maar het wordt wel een échte Gentse zaak.”