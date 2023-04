Amelie Albrecht en Dries Heyneman in comedytempel Capitole: “Comedians zijn allemaal een béétje sociaal onaangepast”

Hoe kan dit? IJskar staat tussen nieuwe an­ti-parkeer­paal­tjes voor school­poort in Mariakerke

Terwijl half Wondelgem en Mariakerke zich moeten aanpassen aan de nieuwe verkeerssituatie in de Eeklostraat, trekt de lokale ijsventer zich daar niks van aan. Die parkeert bij mooi weer voor de schoolpoort, paaltjes of niet. Hoe die daar geraakt is, is wel een compleet raadsel.