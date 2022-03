Amélie (28) opent vegan dessertwinkel ‘Catberry’ aan het UZ Gent: “Je merkt nauwelijks dat er geen zuivel in zit”

Het is een bezige bij, Amélie Badie. De Zottegemse stampte tijdens haar studies milieumanagement een cateringbedrijfje uit de grond en dat krijgt nu dus ook een toonbank waar je een vegan dessertje kan kopen, zonder reservatie. Catberry wordt dus ook een ‘dessertwinkel’, in eerste instantie enkel op zaterdag.

“Toen ik vegan werd, intussen heel wat jaren geleden, merkte ik dat je eigenlijk weinig keuze in gebak had, er waren toen nog heel weinig vegan opties. Ik heb altijd graag gebak gemaakt, om het volledig plantaardig te houden was een leuke extra uitdaging”. Bij EVA vzw wordt ze tweede bij een bakwedstrijd en de rest is, zoals ze zeggen, geschiedenis. “Ik was elk weekend taarten aan het bakken, om mijn vegan botercrème helemaal juist te krijgen, ik gaf die taarten gewoon weg.”

Volledig scherm Catberry - vegan én lekker © Amélie Badie / rv

In 2017 ontstaat zo ‘Catberry’, een bedrijfje dat vegan taarten en gebak maakt voor feestjes. In 2020 stapt Amélie dan in het ‘Springplank naar Zelfstandige’-traject, waarbij ze een jaar lang haar uitkering kan houden en uittesten of Catberry ook een voltijdse baan kan zijn. “Na een half jaar was het al duidelijk dat het werkte”, lacht Amélie. “Ondanks de coronacrisis was er erg veel vraag naar”. Intussen heeft ze een medewerker in dienst en binnenkort komt er nog iemand bij. Sinds begin maart kan je in het atelier op de Ottergemsesteenweg ook aan de toonbank een taartje oppikken.

Langslopen

“Ik kreeg te veel vragen van mensen die een taart of gebak hadden gereserveerd, of ik nog iets extra had. Er was duidelijk vraag naar. Dus heb ik er meteen een klein vegan dessertwinkeltje van gemaakt. Zo kunnen mensen ook spontaan langskomen, want niet voor elk feestje wil je een paar weken op voorhand reserveren”. En als mensen dan niet weten dat Catberry volledig vegan is? “Je merkt nauwelijks dat er geen zuivel in zit!”

Bestellen kan altijd op www.catberry.be

Langslopen bij Catberry kan op zaterdag tussen 11 en 15u.

Adres: Ottergemsesteenweg 166 - 9000 Gent.