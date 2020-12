Ambtenaar krijgt 2 jaar cel voor diefstal van 35.000 euro van Stad Gent: “Ze liet lonen dubbel uitbetalen op rekening van haar partner”

Gent (Bijna) één jaar Gentse LEZ, in vraag en antwoord. Hoe zit dat juist? Wordt ze uitgebreid? En wat kost dat eigenlijk?

24 december Niks (corona vergeten we gemakshalve even) dat dit jaar voor zoveel controverse heeft gezorgd in Gent als de lage-emissiezone. Op 3 januari werd die van kracht, vanaf februari werden effectief boetes uitgeschreven. Marktkramers bleven weg van de prondelmarkt, het regende klachten over boetes en ‘valstrikken’, waar mensen per ongeluk en onwetend toch een stukje LEZ inreden met een ‘verboden’ voertuig. De luchtkwaliteit verbeterde niet zo fel, maar dat kan ook aan het weer hebben gelegen. Het aantal fietsers in Gent steeg, maar dat kan ook aan de lockdown hebben gelegen. De LEZ werd in die eerste lockdown overigens een dikke maand ‘on hold’ gezet. Maar hoe zit het nu met die LEZ? Heeft ze effect? Heeft ze nut? Wordt ze uitgebreid? Tien vragen en antwoorden over de meest ingrijpende verkeersmaatregel van dit jaar. Andere opmerkelijke verhalen uit 2020 lees je in dit dossier.