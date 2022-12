Ambassadeur (83) van de Gentse hotelschool overleden na meer dan 20 jaar vrijwilligerswerk: “Voor Robert waren de leerkrachten en leerlingen als familie”

Gent Gratis rondvaart in Gentse haven? Schrijf je nu in. “Jaarlijks varen tot 10.000 mensen mee”

Het is inmiddels een klassieker in het Gentse havengebied, maar daarom niet minder fijn. De gratis rondvaarten van North Sea Port gaan in maart opnieuw van start. Vanop het water zie je de bedrijven eens van een andere kant.

