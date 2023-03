Amateurs in het voetbal, professionals in het pikken van horloges: Noord-Fransen riskeren 9 jaar na overvallen op topondernemers Versluys en Dheedene

vrouwenvoetbal super league Vrouwen OHL doen slechte zaak in titel­strijd (1-1 tegen AA Gent): “Meteen herbronnen en herbegin­nen”

OHL Women deed dinsdagavond aan Den Dreef een slechte zaak in de strijd om de landstitel. De Leuvense meisjes kwamen niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen AA Gent, zesde in de stand. Het wordt voor coach Jimmy Coenraets een hele klus om zijn speelsters vooral mentaal fit te krijgen tegen de clash van zaterdag in Anderlecht.