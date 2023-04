Alweer voor een gesloten deur, maar klanten kunnen wel plaatje aanvragen in twee Delhaizes in Gent

Vrijdag hamburger­dag: wat is een ‘smashed’ burger? En hoe maak je ze zelf? “Zowel sappig als enorm krokant”

Met een ‘gewone’ hamburger doe je nooit iets mis, maar tegenwoordig zie je daarnaast ‘smashed burgers’ opduiken. In Amerika zijn deze platgeslagen hamburgers al langer populair en ook in ons land winnen ze steeds meer aan terrein. Wat is zo’n smashed burger? Hoe maak je ze zelf? En waar kan je ze bestellen in België? Paolo Guffens van burgerrestaurant Plump in Antwerpen legt uit.