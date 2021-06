Altijd al willen samenwonen met Thorgan, Romelu en Dries? Dit is je kans

Gent Dansen maar! Proeftuin organi­seert eerste festival in Gent op DOK

25 juni Proeftuin, het collectief dat in maart de succesvolle podcastwandeling over de Gentse techno geschiedenis op poten zette, organiseert op 17 juli een eendagsfestival op DOK in Gent, in samenwerking met Democrazy. Er zullen elektronische acts passeren, maar ook trap en hyperpop komen aan bod. Maar vooral: er zal weer gedanst kunnen worden.