Alternatieve brandstoffen voor zeeschepen tussen Zweden en Gent. “We willen in 2050 een koolstofneutrale haven zijn”

Gent Bestuurder achternage­ze­ten door man op step omdat hij langs hem reed terwijl hij in het midden van de weg stond te babbelen

Een 36-jarige man diende zich in de Gentse rechtbank te verantwoorden wegens belemmering van het verkeer. Hij was razend geworden omdat een bestuurder hem op een haar na miste in het voorbijrijden, terwijl hij in het midden van de straat aan het babbelen was met een andere bestuurder.

14 oktober