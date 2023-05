“Als u in het ziekenhuis ligt, wil u ook zo snel mogelijk dat bloed”: chauffeur medisch transport weigert snelheidsboete te betalen

De man die met een prioritair voertuig bloed vervoerde van AZ Sint Lucas naar het AZ Sint Jan in Brugge, reed op de E40 toen hij geflitst werd met 129 km/u. Met een relatief kleine boete ben je daarvan af, zou je denken, maar daar dacht de chauffeur in kwestie anders over. Hij weigerde dat bedrag te betalen omdat hij naar eigen zeggen een toelating heeft van de FOD Mobiliteit om prioritair rond te rijden.

“Ik was op weg met een dringend bloedtransport, mijn sirene en mijn zwaailicht stonden aan. Het ziekenhuis vroeg ons om zo snel mogelijk dat bloed over te brengen en ik heb gewoon mijn taak gedaan. Als u in het ziekenhuis zou liggen, zou u ook willen dat dat bloed er zo snel mogelijk is”, sprak de man assertief in de politierechtbank. Hij voegde er nog aan toe dat hij per maand 10.000 kilometer rijdt en dat hij wel vaker dergelijke snelheidsboetes krijgt. “Meestal worden die gewoon geseponeerd”, besloot hij.